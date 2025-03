Gli Stati Uniti sono stati colpiti da una forte ondata di maltempo, che ha investito otto Stati provocando tornado, incendi e tempeste di polvere e causando almeno 42 vittime. Come nel caso della città di Plantersville in Alabama, dove due persone sono morte nel passaggio del tornado, che ha raso al suolo decine di case, lasciandone molte alte in condizioni precarie.

