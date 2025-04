Lo scrive Politico, citando tre fonti all'interno dell'entourage presidenziale. Il capo della Casa Bianca lo avrebbe riferito ai suoi collaboratori più stretti

Donald Trump avrebbe riferito ai suoi collaboratori più stretti, compresi membri del suo gabinetto, che Elon Musk uscirà di scena nelle prossime settimane. Lo scrive Politico, citando tre fonti all’interno dell’entourage presidenziale. Una decisione però poi smentita dalla Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti, avevano riferito le fonti, è soddisfatto del lavoro svolto da Musk e dal suo Doge (il dipartimento per l’efficienza del governo), ma entrambi hanno deciso recentemente che presto il tycoon lascerà il suo ruolo attivo all’interno dell’Amministrazione per tornare ad occuparsi delle sue aziende.

“Questo ‘scoop’ è spazzatura”. Così la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commenta su X la notizia lanciata da Politico, sulla prossima uscita di scena del miliardario dai ranghi dell’Amministrazione. “Elon Musk e il presidente Trump hanno entrambi dichiarato pubblicamente che Elon lascerà il servizio pubblico come dipendente governativo speciale una volta completato il suo incredibile lavoro presso DOGE”, scrive la funzionaria.

This “scoop” is garbage.

Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 2, 2025