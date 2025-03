"Se gli atterraggi andranno a buon fine, gli sbarchi umani potrebbero iniziare già nel 2029"

“Starship partirà per Marte alla fine dell’anno prossimo, con a bordo Optimus”. Lo scrive su X Elon Musk specificando che “se gli atterraggi andranno a buon fine, gli sbarchi umani potrebbero iniziare già nel 2029, anche se è più probabile che inizino nel 2031”.

Starship departs for Mars at the end of next year, carrying Optimus.

If those landings go well, then human landings may start as soon as 2029, although 2031 is more likely. https://t.co/JRBB95sgNN

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2025