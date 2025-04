Due persone in ospedale in gravi condizioni

Un furgone si è schiantato contro un edificio nel quartiere di Chinatown a Boston, colpendo poi diversi pedoni. Il servizio di emergenza medica di Boston ha riferito che quattro persone sono state portate in ospedale, due delle quali in condizioni critiche, mentre altre due sono state curate sul posto. Da chiarire le cause che hanno portato all’incidente. Le immagini della scena mostrano il camion su un fianco, circondato da agenti di polizia e vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata