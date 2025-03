La squadra campione in carica rilevata dal finanziere William Chisholm

Un gruppo guidato dal socio amministratore di Symphony Technology Group William Chisholm ha accettato di acquistare i Boston Celtics per almeno 6,1 miliardi di dollari, la più ricca vendita nella storia degli sport professionistici degli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia Aè citando una fonte a conoscenza delle trattative. Non è ancora chiaro quando verrà concluso esattamente l’accordo e come sarà strutturato, ha affermato la persona, che ha parlato con The Associated Press a condizione di mantenere l’anonimato perché nessuna delle due parti ha ancora fatto alcun annuncio pubblico dell’accordo. Ma la valutazione di 6,1 miliardi di dollari stabilirebbe il nuovo record tra le leghe sportive più importante degli Stati Uniti, arrivando appena prima dei 6,05 miliardi di dollari che un gruppo guidato da Josh Harris ha speso per acquistare i Washington Commanders della Nfl nel 2023. Sportico ed Espn sono stati tra i primi a segnalare l’accordo per la vendita dei campioni Nba in carica.

La Boston Basketball Partners LLC, azionista di maggioranza dei Celtics e tra le cui fila c’è anche l’attuale patron dell’Atalanta Steve Pagliuca, ha annunciato la scorsa estate che intendeva vendere la maggioranza dei Celtics alla fine dell’anno scorso o all’inizio di quest’anno, per poi vendere il resto delle sue azioni nel 2028. Wyc Grousbeck, la cui famiglia guida il gruppo di proprietà, dovrebbe rimanere a capo del board dei Celtics fino al completamento della vendita. Il gruppo di Grousbeck ha acquistato i Celtics per 360 milioni di dollari nel 2002.La cifra di 6,1 miliardi di dollari supererebbe anche, di gran lunga, le recenti vendite di altre franchige Nba. Nel 2023, i Phoenix Suns sono stati acquistati dal proprietario di una società di mutui Mat Ishbia per 4 miliardi di dollari, i Milwaukee Bucks sono stati venduti ai proprietari dei Cleveland Browns Jimmy e Dee Haslam per 3,5 miliardi di dollari e Mark Cuban ha accettato di vendere la maggioranza delle sue azioni di proprietà dei Dallas Mavericks a Miriam Adelson e al genero Patrick Dumont, che gestisce la società di casinò Las Vegas Sands, per 3,5 miliardi di dollari.

