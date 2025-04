Il video postato dal presidente salvadoregno Bukele

“La scorsa notte, nel corso di un’operazione antiterrorismo di successo con i nostri alleati in El Salvador, l’esercito degli Stati Uniti ha trasferito un gruppo di 17 criminali violenti delle gang Tren de Aragua e MS-13, tra cui assassini e stupratori”. È quanto fa sapere in una nota Marco Rubio, segretario di Stato americano. “Ancora una volta, esprimiamo la nostra gratitudine al presidente Bukele e al governo di El Salvador per la loro ineguagliabile collaborazione nel rendere i nostri paesi sicuri contro la criminalità transnazionale e il terrorismo”, ha aggiunto Rubio. Il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha confermato il trasferimento pubblicando sui social un video in cui si vedono i migranti, definiti “criminali di alto profilo, tra cui sei stupratori di bambini”, trascinati fuori dall’aereo che li ha condotti in El Salvador dagli Stati Uniti, rasati a zero e portati nelle carceri di massima sicurezza.

