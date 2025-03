La segretaria Usa per la Sicurezza Interna da Tecoluca: "Ecco che fine fanno i terroristi”

Kristi Noem in un video davanti ai migranti provenienti dagli Stati Uniti e ora incarcerati a El Salvador. “Oggi sono qui al Cecot (il centro di detenzione per terroristi di El Salvador) per visitare questa struttura. Prima di tutto voglio ringraziare El Salvador e il suo presidente per la loro collaborazione con gli Stati Uniti d’America nel portare qui i nostri terroristi e incarcerarli”. Queste le parole della Segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti d’America, Kristi Noem, in un video pubblicato sui propri social media in cui appare davanti a una cella piena di detenuti nel Centro de Confinamiento del Terrorismo, prigione di massima sicurezza di Tecoluca in El Salvador.

“Se venite nel nostro paese illegalmente questa è una delle conseguenze a cui potreste andare incontro. Non venite nel nostro paese illegalmente, sarete allontanati e perseguiti ma sappiate che questa struttura è uno degli strumenti che useremo se commettete crimini contro il popolo americano”, ha concluso Noem.

