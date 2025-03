Mosca dice di no all'ipotesi di forze di pace dai Paesi che armano Kiev

Nei difficili negoziati per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina gli occhi del mondo sono nuovamente puntati sul presidente americano Donald Trump. Dopo che ieri, domenica, per la prima volta aveva detto di essere “arrabbiato” con il leader russo Vladimir Putin minacciando dazi se salterà l’intesa, oggi l’inquilino della Casa Bianca ha invece polemizzato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusandolo di volersi ritirare dall’accordo sulle terre rare. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto.

Mosca: no a forze di pace con Paesi che armano Ucraina

La Russia dice ‘no’ all’idea di inviare in Ucraina forze di peacekeeping provenienti da Paesi che riforniscono Kiev di armi. Lo ha dichiarato Kirill Logvinov, direttore del dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, in un’intervista alla Tass. “È triste che la storia anche degli ultimi anni non insegni nulla agli europei. Sono assolutamente sordi agli avvertimenti che l’idea stessa di introdurre in Ucraina le forze armate di quei Paesi che oggi continuano a inviare armi a Kiev è categoricamente inaccettabile per noi“, ha affermato Logvinov.

Trump: “Zelensky cerca di ritirarsi da accordo su terre rare”

“Penso che Zelensky stia cercando di tirarsi indietro dall’accordo sulle terre rare, e se lo fa, avrà dei problemi, grossi, grossi problemi”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando ai giornalisti sull’Air Force One domenica. Lo riporta Fox News. “Abbiamo fatto un accordo sulle terre rare, e ora sta dicendo, ‘beh, sapete, voglio rinegoziare l’accordo’. Vuole essere un membro della Nato. Non sarebbe mai stato un membro della Nato. Lo capisce, quindi, se sta cercando di rinegoziare l’accordo, avrà grossi problemi”, ha aggiunto Trump.

Trump: “Non penso Putin si rimangerà la parola”

Parlando con i giornalisti, il presidente americano, Donald Trump, ha detto che non pensa che il suo omologo russo, Vladimir Putin, si rimangerà la parola data per un cessate il fuoco parziale in Ucraina. Lo riporta Fox News. Trump ha aggiunto che gli accordi si fanno con le persone, piacciano o meno.

