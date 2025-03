Soldati pronti a rispondere al lancio di droni da parte di Mosca

(LaPresse) Navi militari ucraine hanno pattugliato la costa del Mar Nero al largo della regione di Odessa alla ricerca di droni Shahed e altri obiettivi. Ogni notte i soldati ucraini delle Forze navali militari sono in servizio a causa dell’allarme provocato dagli attacchi dei droni Shahed dal Mar Nero. Negli ultimi tempi ci sono stati molti più attacchi con droni Shahed rispetto agli anni precedenti del conflitto con la Russia. La scorsa settimana l’Amministrazione Trump, l’Ucraina e la Russia hanno concordato un cessate il fuoco limitato in cui i dettagli chiave, tra cui cosa è stato coperto e come inizierà, sono stati contestati dalle parti in guerra, il che indica che la strada per una tregua completa sarà lunga e impantanata nella contesa.

