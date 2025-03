Zelensky: "Mosca si fa beffe degli sforzi di pace". Offensiva su Dnipro, vasti incendi e 4 morti

Mentre sul piano diplomatico proseguono con difficoltà i colloqui per un cessate il fuoco e in Europa si discute sulle garanzie di sicurezza da dare a Kiev una volta raggiunta la pace, non si ferma la guerra in Ucraina. Secondo i funzionari di Kiev, nelle prossime settimane la Russia potrebbe lanciare una nuova offensiva per mettersi nella posizione negoziale migliore. Ecco tutte le notizie dal conflitto di oggi IN AGGIORNAMENTO

Kiev: Russia attacca con droni ospedale militare, diversi feriti

Le forze russe hanno attaccato con droni un ospedale militare a Kharkiv, in Ucraina. Il bombardamento – riferisce ‘Rbc-Ucraina’ – ha danneggiato l’edificio dell’ospedale e le strutture residenziali, lasciando diverse persone ferite, secondo lo Stato maggiore delle Forze armate dell’Ucraina e il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov. A detta dell’esercito, con l’attacco di questa sera all’ospedale, le forze di Mosca hanno nuovamente violato il diritto umanitario internazionale.

Zelensky: “Russia si fa beffe degli sforzi di pace”

“La Russia si fa beffe degli sforzi di pace del mondo, prolungando la guerra e commettendo questi atti di terrore perché non sente ancora alcuna pressione”. È quanto scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco di droni lanciato dall’esercito russo sulla città di Dnipro. “La diplomazia può funzionare, ma solo se sostenuta da azioni che rafforzino i nostri guerrieri e privino gli occupanti delle risorse per fare la guerra“, aggiunge Zelensky, “i nostri partner sanno cosa può aiutare, che tipo di pressione, e dipende dall’America, dall’Europa, da tutti coloro che nel mondo vogliono una diplomazia efficace”.

Attacco russo su Dnipro, vasti incendi e 4 morti

Vasti incendi sono scoppiati dopo l’attacco di droni lanciato ieri dalla Russia contro la città ucraina di Dnipro. Case, automobili e attrezzature di soccorso sono state distrutte, mentre 21 persone sono rimaste ferite, tra cui una donna incinta, e 4 sono morte. Lo riporta il Servizio statale di emergenza ucraino. “Nel corso della serata e della notte, la Russia ha attaccato l’Ucraina con più di 170 droni, tra cui più di 100 Shaheed.

L’attacco massiccio è stato condotto nelle regioni di Dnipro, Kiev, Sumy, Kharkiv e Khmelnytskyi”, si legge in un messaggio pubblicato su Telegram dal Servizio statale di emergenza ucraino, “a Dnipro sono stati distrutti e danneggiati normali edifici residenziali, un complesso di alberghi e ristoranti, garage e stazioni di servizio”.

Russia si prepara a nuova offensiva in Ucraina nelle prossime settimane

Le forze russe si stanno preparando a lanciare una nuova offensiva militare nelle prossime settimane per aumentare la pressione sull’Ucraina e rafforzare la posizione negoziale di Mosca nei colloqui per il cessate il fuoco. Lo hanno detto analisti del governo e dell’esercito ucraino. Secondo funzionari di Kiev, la mossa potrebbe dare al presidente russo Vladimir Putin tutte le ragioni per ritardare le discussioni sulla sospensione dei combattimenti. Con l’avvicinarsi della stagione dei combattimenti primaverili, il Cremlino sta valutando una spinta su più fronti lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri, secondo gli analisti e i comandanti militari. Due funzionari diplomatici del G7 hanno concordato con questa valutazione.

I comandanti militari dell’Ucraina hanno riferito che la Russia ha recentemente intensificato gli attacchi per migliorare le sue posizioni tattiche in vista della prevista offensiva più ampia. “Hanno bisogno di tempo fino a maggio, tutto qui”, ha detto l’analista militare ucraino Pavlo Narozhnyi, che lavora con i soldati e apprende informazioni di intelligence da loro. Le battaglie si sono intensificate anche lungo il fronte orientale a Donetsk e Zaporizhzhia.

“Stanno preparando azioni offensive sul fronte che dovrebbero durare dai sei ai nove mesi, quasi tutto il 2025”, ha aggiunto l’analista militare ucraino Oleksii Hetman, che ha contatti con lo stato maggiore militare. I combattimenti si sono intensificati anche nella città orientale di Pokrovsk, una delle principali roccaforti difensive dell’Ucraina e un importante centro logistico nella regione di Donetsk. La sua conquista avvicinerebbe la Russia al suo obiettivo dichiarato di conquistare l’intera regione.

Un soldato ucraino con il nome in codice ‘Italian’ ha detto che la Russia sta conducendo un’intensa attività di ricognizione nella sua area di responsabilità nella regione di Pokrovsk. Le intercettazioni radio e i servizi segreti mostrano un accumulo di forze nell’area intorno a Selidove, una città nella regione di Pokrovsk, e la creazione di riserve di munizioni e grandi veicoli corazzati. I molti nuovi segnali di chiamata intercettati nelle trasmissioni radio suggeriscono che poi stanno arrivando nuove forze.

