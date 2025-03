Almeno quattro morti a causa delle inondazioni

Almeno tre persone sono morte in Texas e una in Messico dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul confine con gli Stati Uniti, nella città di Reynosa. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso tra le strade e le abitazioni allagate al di là del Rio Grande e nella contea texana di Hidalgo. Nello stato messicano di Tamaulipas, al confine con gli Stati Uniti, il capo della Protezione Civile Luis Gerardo González de la Fuente ha dichiarato venerdì che la città più colpita era Reynosa, ma anche gli abitanti delle città di confine di Río Bravo, Miguel Alemán e alcune zone di Matamoros, di fronte a Brownsville, erano a rischio.

