Il racconto di un italiano residente nella capitale thailandese

Mentre si continua a scavare tra le macerie in Myanmar e Thailandia, colpite da un terremoto di magnitudo 7.7, sono diverse le testimonianze di chi nelle ultime ore sta raccontando quei drammatici momenti in cui la terra ha tremato. “È stata una scossa fortissima. Mi stavo facendo la doccia quando ha iniziato a tremare tutto. Faticavamo e restare in piedi”, ha raccontato a LaPresse, Francesco Lenza, cagliaritano residente da anni nel centro di Bangkok, in Thailandia, dove è titolare di un negozio di tatuaggi.

Alle 13.30 ora locale è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7,7. “Le autorità hanno allestito immediatamente alcune tendopoli nei parchi pubblici e hanno subito diffuso notizie utili per guidare la cittadinanza durante l’emergenza. Ci sono ancora molte scosse di assestamento e molte persone non sono ancora rientrate nelle loro abitazioni”. “L’epicentro del terremoto si trova a oltre 900 chilometri da qui, ma la scossa è stata comunque fortissima. Per me è stata un’esperienza surreale, mai vissuta prima.”, ha concluso.

