Il momento dell'arresto della studentessa turca davanti al campus di Somerville

L’arresto della studentessa turca Rumeysa Ozturk in Usa ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La 30enne, che frequenta la Tufts University, nel Massachusetts, viene fermata da agenti in borghese, del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti davanti al campus universitario di Smerville.

La donna stava uscendo di casa, per andare a cena e rompere il digiuno del Ramadan assieme a degli amici, quando è stata presa in custodia dagli agenti federali. “Non sappiamo dove si trovi e non siamo riusciti a contattarla. Non sono state presentate accuse contro Rumeysa fino ad oggi, per quanto ne sappiamo”, ha detto l’avvocato di Ozturk, Mahsa Khanbabai, aggiungendo che la ragazza era in possesso di un regolare visto di studio in quanto dottoranda alla Tufts.

