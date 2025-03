Un frame del video dell'arresto

L'avvocato della giovane ha presentato una petizione al tribunale federale di Boston

Una cittadina turca e studentessa di dottorato alla Tufts University è stata arrestata da agenti federali in borghese senza spiegazioni. Lo ha affermato il suo avvocato. Rumeysa Ozturk, 30 anni, aveva appena lasciato la sua casa a Somerville per incontrare degli amici martedì sera quando è stata arrestata da agenti del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha spiegato l’avvocato Mahsa Khanbabai che ha presentato una petizione al tribunale federale di Boston.

L’arresto ripreso da un video

Un video ottenuto dall’Associated Press sembra mostrare sei persone, con il volto coperto, che portano via il telefono di Ozturk mentre lei urla ed è ammanettata. “Siamo la polizia”, si sente dire ai membri del gruppo nel video. Khanbabai ha detto che Ozturk, che è musulmana, si stava incontrando con degli amici per l’iftar, un pasto che rompe il digiuno al tramonto durante il Ramadan, “Non sappiamo dove si trovi e non siamo riusciti a contattarla.

Il visto della studentessa revocato

A quanto ci risulta, non sono state ancora presentate accuse contro Rumeysa”, ha dichiarato la legale. Ozturk ha un visto che le permette di studiare negli Stati Uniti. Il presidente della Tufts University, Sunil Kumar, ha dichiarato mercoledì in un comunicato che la scuola ha ricevuto notizie secondo cui le autorità federali hanno arrestato una studentessa internazionale laureata e che il visto della studentessa è stato revocato. “L’università non era a conoscenza di questo incidente e non ha condiviso alcuna informazione con le autorità federali prima dell’evento”, ha aggiunto.

