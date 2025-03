Modificata una legge che consentirà agli ufficiali militari di ricoprire più incarichi governativi senza dimettersi dalle forze armate

Scontri davanti al Parlamento di Giakarta, in Indonesia, dopo che è stata votata la modifica di una legge che consentirà agli ufficiali militari di ricoprire più incarichi governativi senza dimettersi dalle forze armate. In migliaia si sono radunati per protestare, con la polizia che ha usato gli idranti per disperdere la folla. La Camera dei Rappresentanti è in gran parte controllata dai partiti che sostengono il presidente Prabowo Subianto, un ex generale dell’esercito legato al passato dittatoriale del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata