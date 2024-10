Striscioni e cartelloni hanno riempito le strade della capitale Jakarta

L’ex generale Prabowo Subianto, 73 anni, ha prestato giuramento come nuovo presidente dell’Indonesia davanti al parlamento, succedendo a Joko Widodo, rimasto in carica dieci anni. Subianto ha vinto con un ampio margine al primo turno lo scorso febbraio, con il 58,6% dei voti e ,dopo il giuramento, si è impegnato a rendere l’Indonesia autosufficiente dal punto di vista alimentare ed energetico. Striscioni e cartelloni per dare il benvenuto al nuovo Presidente hanno riempito le strade della capitale Jakarta, dove decine di migliaia di persone si sono riunite per i festeggiamenti, tra cui spettacoli musicali lungo le principali vie della città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata