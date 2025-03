Nella città di Talavera de la Reina, in Spagna, in provincia di Toledo, il Puente Viejo, detto anche Puente de Santa Catalina, è crollato sotto la piena del fiume Tajo. Lungo 61 metri e alto 4, il ponte non ha resistito alla forza dell’acqua che è arrivata a 1400 metri cubi per secondo e ha fatto crollare due arcate. Il video, con i commenti e le urla dei residenti che hanno assistito alla scena in diretta, è diventato virale.

