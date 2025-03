Il costo delle uova più economiche è aumentato in media di circa il 25%. Ora un pacco da 12 viene 2,6 euro anziché 2,07

Il prezzo delle uova è aumentato anche in Spagna, generando preoccupazione tra i ristoratori, che negli ultimi anni hanno già dovuto affrontare i rincari delle bollette di luce e gas e del prezzo di materie prime come i cereali.

Il prezzo delle uova è aumentato del 25%

Secondo quanto riporta l’organizzazione dei consumatori spagnola Ocu, il prezzo delle uova di categoria M, le più economiche, è aumentato in media di circa il 25% nell’ultimo mese. Se a febbraio in un supermercato spagnolo si poteva acquistare un pacco da 12 uova al prezzo di 2,07 euro, ora il costo è di 2,6 euro.

Le cause del rialzo dei costi

La ragione principale è l’influenza aviaria, che ha costretto a sacrificare milioni di galline in particolare negli Stati Uniti. A fronte di un’offerta minore, ha pesato anche una maggiore domanda. Sempre più famiglie infatti optano per le uova come fonte di proteine più economica rispetto a carne e pesce, il cui costo è aumentato con l’inflazione.

Le ripercussioni sulla ristorazione

L’incremento del prezzo delle uova sta avendo ripercussioni nel settore della ristorazione spagnola, che ha come elemento tipico la tortilla di patate, a base appunto di uova e patate. L’Associazione delle aziende di ristorazione di Madrid, contattata da LaPresse, sottolinea che le uova si sono aggiunte a una “lista di prodotti che hanno visto un incremento dei costi”, questo incremento gli imprenditori “lo soffrono” e “si ripercuote poi sui consumatori”.

“Prima abbiamo dovuto far fronte all’aumento dell’elettricità, poi all’aumento del prezzo dei cereali con la guerra in Ucraina, poi dell’olio, del cacao, del caffé”, spiega l’associazione, che rimarca come il settore si trovi a far fronte a sfide continue. Al momento i ristoratori affermano di non aver incontrato problemi di rifornimento per le uova, “non c’è un’allerta” in questo senso, ma “monitoreremo l’evoluzione della situazione” qualora dovesse aumentare l’export verso gli Usa, che hanno chiesto rifornimenti.

Cosa ha detto il ministro dell’Agricoltura spagnolo

Nei giorni scorsi il ministro dell’Agricoltura spagnolo Luis Planas ha riconosciuto che c’è stato un incremento del prezzo delle uova in Spagna, ma ha affermato che nel Paese iberico non dovrebbe prodursi un aumento esponenziale dei prezzi come avvenuto negli Usa. Il ministro ha affermato che tra le cause del rincaro vi è quella dell’aumento del consumo di uova, “una proteina più economica”, e ha fatto notare che la situazione è coincisa con l’avvicinamento della Pasqua, momento in cui normalmente aumenta la domanda di questo prodotto. L’Associazione spagnola dei produttori di uova ha riferito che c’è stato un aumento del consumo di oltre l’8% nel 2023 e del 3% nel 2024.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata