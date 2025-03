Gli abitanti del quartiere Shuja’iyya di Gaza City hanno tenuto una manifestazioni di protesta contro Hamas, sottolineando che il silenzio non è più un’opzione. “Fuori Hamas” è il coro intonato dai dimostranti. La dichiarazione rilasciata dagli organizzatori accusa i leader del movimento estremista palestinese di ignorarli e di sfruttare la popolazione di Gaza, aggiungendo che la Striscia non è dominio esclusivo di una fazione o di un gruppo. Questo è il secondo giorno di proteste contro Hamas e per chiedere la fine della guerra. Eventi simili hanno avuto luogo ieri a Beit Lahiya, nel campo profughi di Jabalia e a Khan Yunis.

