Era in compagnia della moglie nella città meridionale di Khan Younis. L'Idf ordina l’evacuazione di un quartiere di Rafah

Un attacco israeliano ha ucciso il capo politico di Hamas nella Striscia di Gaza durante la notte. La conferma arriva dagli stessi militanti palestinesi, nelle prime ore di domenica. Hamas ha dichiarato che Salah Bardawil, membro del suo ufficio politico e del parlamento palestinese, è stato ucciso in un attacco vicino alla città meridionale di Khan Younis nel quale è morta anche sua moglie. Bardawil era un noto membro dell’ala politica del gruppo che ha rilasciato interviste ai media nel corso degli anni.

Almeno 19 morti in raid Israele

Gli attacchi israeliani nel sud della Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 19 palestinesi – secondo Hamas – tra cui l’alto dirigente politico Salah Bardawil. Gli ospedali europei e kuwaitiani nel sud di Gaza hanno dichiarato di aver ricevuto 17 cadaveri a causa degli attacchi della notte, tra cui diverse donne e bambini. Il funzionario di Hamas e sua moglie – morti in un attacco vicino alla città di Khan Younis – non sono stati inclusi nel bilancio riportato dagli ospedali.

Idf ordina evacuazione urgente per quartiere Gaza

L’Idf ha emesso un avviso di evacuazione “urgente” e immediato per i palestinesi che risiedono nel quartiere di Tel Sultan, nel sud di Gaza, a Rafah. In un post su X – riportato dal Times of Israel – il portavoce in lingua araba dell’Esercito isrealiano, Avichay Adraee, ha pubblicato una mappa della zona che deve essere evacuata, affermando che “l’area in cui vi trovate è considerata una zona di combattimento pericolosa” in quanto l’esercito vi svolge operazioni. Agli abitanti di Gaza è stato ordinato di muoversi immediatamente a piedi attraverso la cosiddetta strada di Gush Katif verso l’area di al-Mawasi, sulla costa meridionale della Striscia. “È vietato muoversi con i veicoli”, afferma Adraee. Il colonnello avverte che rimanere a Tel Sultan o viaggiare per altre vie “mette a rischio la vostra vita e quella delle vostre famiglie”. “Evacuate immediatamente l’area”, aggiunge il post.

Missile dallo Yemen, sirene d’allarme in Israele

I ribelli dello Yemen sostenuti dall’Iran e alleati di Hamas hanno lanciato un altro missile contro Israele, facendo scattare le sirene dei raid aerei a Tel Aviv e in altre aree del paese. L’esercito israeliano ha dichiarato che il proiettile è stato intercettato e non sono state segnalate vittime o danni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata