(LaPresse) – Il primo volo con a bordo 199 migranti venezuelani deportati dagli Stati Uniti è arrivato in Venezuela, dopo che sabato i due governi hanno raggiunto un accordo per riprendere i voli di rimpatrio. L’8 marzo il presidente venezuelano Nicolás Maduro li aveva sospesi dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva annunciato il ritiro della licenza di Chevron per l’esportazione di petrolio venezuelano.

