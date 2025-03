Preso dopo che i coloni hanno attaccato il villaggio palestinesi di Susiya. Ha vinto il Premio Oscar tre settimane fa

Hamdan Ballal, uno dei co-registi palestinese del documentario premio Oscar ‘No Other Land’ è stato picchiato e poi arrestato dopo gli scontri che si sono registrati nel villaggio palestinese di Susiya, nell’area di Masafer Yatta, attaccato da decine di coloni. Secondo gli attivisti del Center for Jewish Nonviolence, Ballal sarebbe stato colpito alla testa durante gli scontri e, mentre veniva medicato in ambulanza, soldati israeliani avrebbero arrestato lui e un altro uomo, sempre palestinese.

“Non sappiamo dove si trovi Hamdan e perché è stato portato via bendato“, ha detto il 28enne Josh Kimelman, che era presente sul posto. Un gruppo di 10-20 coloni mascherati avrebbe aggredito anche lui e altri attivisti ebrei con pietre e bastoni, rompendo finestrini delle loro auto e tagliando le le gomme. Al momento l’esercito israeliano ha dichiarato di avere indagini in corso sull’episodio ma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since.

— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) March 24, 2025