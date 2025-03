Massiccio attacco russo sulla capitale dell’Ucraina, Kiev, nella notte. Ci sono tre morti, tra cui un padre e sua figlia di cinque anni. Altre dieci persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 11 mesi. Si sono uditi suoni prolungati di esplosioni, mentre il raid aereo è durato oltre cinque ore.

Droni russi e detriti di droni abbattuti, che volavano a quote più basse per eludere le difese aeree, sono caduti su edifici residenziali.

Due edifici residenziali nel distretto di Dnipro hanno preso fuoco a causa della caduta di detriti di un drone Un incendio è scoppiato all’ultimo piano di un edificio di 9 piani. Nel distretto di Podil, un incendio è scoppiato al 20esimo piano di un edificio di 25 piani. A Holosiivskyi, sono scoppiati incendi in un magazzino e in un edificio per uffici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata