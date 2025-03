Previsto già oggi un incontro in Arabia Saudita tra le delegazioni di Washington e Kiev

Almeno tre persone sono rimaste uccise, tra cui una bambina di cinque anni, dopo che la Russia ha lanciato una raffica di droni contro Kiev nella notte di domenica, secondo quanto riferito da funzionari locali ucraini e dai servizi di emergenza. Nelle prime ore della notte si sono uditi suoni prolungati di esplosioni, mentre il raid aereo è durato oltre cinque ore. Droni russi e detriti di droni abbattuti, che volavano a quote più basse per eludere le difese aeree, sono caduti su edifici residenziali.

L’amministrazione militare della città di Kiev ha dichiarato che tre persone sono state uccise, tra cui un padre e la sua piccola figlia, e altre 10 sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 11 mesi. Due edifici residenziali nel distretto di Dnipro hanno preso fuoco a causa della caduta di detriti di un drone, secondo quanto dichiarato dal capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko. Un incendio è scoppiato all’ultimo piano di un edificio di 9 piani, uccidendo una donna. Nel distretto di Podil, un incendio è scoppiato al 20esimo piano di un edificio di 25 piani. A Holosiivskyi, sono scoppiati incendi in un magazzino e in un edificio per uffici, causando la morte di una persona.

Nella notte 122 droni russi, numero mai così alto

Sono almeno 122 i droni Shahed usati dalle forze militari russe nell’attacco di questa notte sull’Ucraina. Un numero record secondo quanto riferisce l’Aeronautica militare di Kiev su Telegram. “L’attacco aereo è stato respinto dall’aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai gruppi di fuoco mobili dell’Aeronautica militare e delle Forze di difesa dell’Ucraina”, si legge nel post. Alle 8.30 è stato confermato che 97 droni d’attacco Shahed (e altri tipi di droni) sono stati abbattuti nel sud, nel nord, nell’ovest e nel centro del Paese. Le regioni colpite sono quelle di Kiev, Kharkiv, Sumy, Cernigov, Odessa e Donetsk.

