Confermato dai giudici l’arresto del sindaco di Istanbul e rivale politico del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. I giudici hanno ordinato per il primo cittadino il carcere, in attesa dell’esito del processo per corruzione. Il sindaco Ekrem Imamoglu è stato arrestato in un blitz nella sua residenza, scatenando un’ondata di manifestazioni di piazza nel Paese. La sua detenzione è considerata dalle opposizioni come una mossa politica per eliminare un importante concorrente dalle prossime elezioni presidenziali.

