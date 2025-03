L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito centri di comando di Hezbollah, siti infrastrutturali, terroristi, lanciatori di razzi e una struttura di stoccaggio di armi in tutto il Libano. Israele ha affermato di aver lanciato attacchi aerei su diverse località in Libano in risposta a un attacco con razzi. Gli attacchi hanno ucciso sei persone, nel più pesante scambio di fuoco da quando è stato instaurato il cessate il fuoco con il gruppo militante Hezbollah quasi quattro mesi fa. Hezbollah ha negato di essere responsabile dell’attacco con razzi di sabato e ha dichiarato di essere impegnato nel cessate il fuoco. L’esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che “non può confermare l’identità dell’organizzazione che ha lanciato i razzi”.

