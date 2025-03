I dazi sulle merci messicane e canadesi che entreranno in vigore il prossimo mese negli Usa aumenteranno il costo dei materiali da costruzione importati di oltre 3 miliardi di dollari. A questi aumenti di prezzo si aggiungerà un dazio del 14,5% sul legname canadese, precedentemente imposto dagli Stati Uniti, che farà salire il dazio sul legname canadese al 39,5%.

Trevor Allard ha seguito attentamente questi numeri. Come co-proprietario e vicepresidente della Allard Lumber Company a Brattleboro, Vermont, esporta la maggior parte del suo legname pregiato in Canada e Asia. “Lavoriamo con un margine basso a una cifra. Quindi, anche solo un paio di punti percentuali in più o in meno può avere un enorme impatto sulla nostra redditività. E quindi, per qualcuno che viene e impone dazi del 25% su queste cose, è davvero un grosso problema“, ha detto Allard, mentre si trovava accanto a grandi pile di legname nel suo magazzino.

L’acciaio è anche un materiale chiave utilizzato nel mulino di legname che ha 50 anni. Il dazio del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, del 50% su quelle provenienti dal Canada, è entrato in vigore il 12 marzo. “Usiamo molte seghe. Le seghe sono un prodotto consumabile qui. Hanno solo una durata limitata. Quindi, tutti i costi aggiuntivi legati alla produzione di acciaio ci influenzeranno”, ha spiegato. Parte dell’obiettivo dell’amministrazione Trump nell’introdurre i dazi è aumentare la produzione negli Stati Uniti, ma Allard afferma che non è così semplice. “Queste sono linee di approvvigionamento complesse e diversificate”, ha detto. “Non puoi semplicemente entrare nel mezzo di tutto ciò con un martello e pensare di cambiare la situazione e migliorarla.”

