Foto dall'archivio lungo il fiume Niger

Il Niger, insieme ai vicini Burkina Faso e Mali, da oltre un decennio combatte un'insurrezione guidata da gruppi jihadisti

Un attacco di un gruppo jihadista a un villaggio nel Niger occidentale ha ucciso 44 civili, ha dichiarato il ministero dell’Interno del Paese. L’attacco è avvenuto venerdì pomeriggio nel villaggio di Fambita, nel comune rurale di Kokorou, vicino al confine con Mali e Burkina Faso, ha riferito il ministero in un comunicato, attribuendo l’assalto al gruppo dello Stato Islamico nel Grande Sahara. “Intorno alle 14, mentre i fedeli musulmani stavano eseguendo la preghiera del venerdì, questi terroristi pesantemente armati hanno circondato la moschea per compiere un massacro di rara crudeltà”, si legge nella dichiarazione, “gli uomini armati hanno anche dato fuoco a un mercato e ad alcune case prima di ritirarsi”.

Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno 44 civili uccisi e di 13 feriti gravi, ha detto il ministero che ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Il Niger, insieme ai vicini Burkina Faso e Mali, da oltre un decennio combatte un’insurrezione guidata da gruppi jihadisti, alcuni dei quali alleati con al-Qaida e lo Stato Islamico. A seguito dei colpi di stato militari avvenuti negli ultimi anni in tutte e tre le nazioni, le giunte al potere hanno espulso le forze francesi e si sono rivolte alle unità mercenarie russe per ricevere assistenza in materia di sicurezza. I tre paesi hanno promesso di rafforzare la loro cooperazione istituendo una nuova alleanza per la sicurezza, l’Alleanza degli Stati del Sahel. Ma la situazione della sicurezza nel Sahel, una vasta regione ai margini del deserto del Sahara, è notevolmente peggiorata da quando le giunte hanno preso il potere, secondo gli analisti, con un numero record di attacchi e civili uccisi sia dai militanti islamici che dalle forze governative.

