Il leader di Kiev: "Non la vediamo come un'alternativa alle garanzie di sicurezza"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, boccia l’ipotesi di una missione di peacekeeping in Ucraina sotto la guida dell’Onu per mantenere la pace dopo la fine del conflitto con la Russia. “Con tutto il rispetto, l’Onu non ci proteggerà dall’occupazione o dal desiderio di Putin di tornare. Non vediamo l’Onu come un’alternativa a un contingente o a garanzie di sicurezza“, ha detto Zelensky in conferenza stampa con il presidente ceco Petr Pavel a Kiev. “L’Onu non può essere un’alternativa alle garanzie di sicurezza, perché l’Onu non avrà alcun mandato per proteggere l’Ucraina se Putin si rivolgerà di nuovo a noi con la guerra”, ha aggiunto, come riporta Rbc-Ukraine.

Today, during our meeting with Czech President Petr Pavel @prezident_pavel, we discussed the situation on the frontline and the overall course of the war. We also spoke about joint European efforts to provide security guarantees for Ukraine.

I thank the Czech Republic for its… pic.twitter.com/z7HPWV2Yj0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2025