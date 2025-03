Foto dall'archivio

A 22 anni Ásthildur Lóa Thórsdóttir ha avuto un figlio con un 15enne al quale faceva da tutor in un gruppo religioso

La ministra islandese per l’Infanzia, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, si è dimessa dopo aver ammesso di aver avuto un figlio con un minorenne più di 30 anni fa. Thórsdóttir ha raccontato in un’intervista di aver iniziato una relazione quando aveva 22 anni con un ragazzo all’epoca 15enne a cui faceva da consulente all’interno del gruppo religioso Trú og líf (Religione e vita) di cui entrambi facevano parte. Un anno dopo lei partorì loro figlio. “Sono passati 36 anni, molte cose sono cambiate in tutto questo tempo e sicuramente oggi avrei affrontato questa situazione in modo diverso”, ha detto la 58enne ai media islandesi.

La prima ministra islandese, Kristrún Frostadóttir, dopo essere venuta a conoscenza della vicenda l’ha definita una “questione seria” e ha convocato immediatamente la ministra nel suo ufficio, dove Thórsdóttir ha rassegnato le sue dimissioni.

Secondo quanto riferito dall’emittente islandese Ruv, la relazione era segreta, ma il ragazzo, identificato come Eirík Ásmundsson, era presente alla nascita del bambino e ha trascorso con lui il primo anno di vita. Poi Thórsdóttir ha incontrato il suo attuale marito e i due si sono allontanati. La vicenda è emersa quando Ásmundsson ha presentato al ministero della Giustizia islandese richiesta di poter vedere suo figlio. La donna glielo ha negato, ma gli ha chiesto, ottenendolo, il pagamento del mantenimento dei primi 18 anni di vita del loro figlio. La scorsa settimana una parente di Ásmundsson ha provato due volte a contattare la prima ministra islandese per discutere della relazione tra Ásmundsson e la ministra.

La premier Frostadóttir ha affermato ieri sera che quando la donna ha rivelato che era coinvolto un ministro del governo, ha chiesto maggiori informazioni, cosa che ha portato alla rivelazione e alle dimissioni di Thórsdóttir. Mentre l’età del consenso in Islanda è 15 anni, è illegale avere rapporti sessuali con una persona di età inferiore ai 18 anni se sei il suo insegnante o mentore, se è finanziariamente dipendente da te o lavora per te. La pena massima per questo crimine è di tre anni di carcere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata