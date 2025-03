Il rogo è divampato "in una sottostazione elettrica che rifornisce lo scalo". Rimarrà bloccato fino alle 23:59 del 21 marzo

Chiuso l’aeroporto di Heathrow, a Londra. “A causa di un incendio in una sottostazione elettrica che rifornisce l’aeroporto, Heathrow sta subendo una significativa interruzione di corrente”. È quanto comunica la società di gestione sul sito dello scalo londinese. “Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo – aggiunge la nota -. Si consiglia ai passeggeri di non recarsi in aeroporto e di contattare la propria compagnia aerea per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Migliaia di case sono senza corrente elettrica e circa 150 persone hanno dovuto essere evacuate dopo che un trasformatore all’interno di una sottostazione elettrica ha preso fuoco nella zona ovest di Londra. La London Fire Brigade ha affermato che 10 autopompe e circa 70 pompieri erano sulla scena dell’incendio.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

