Decine di manifestanti pro Palestina si sono riuniti davanti al Trump Building nel centro di Manhattan per protestare contro gli ultimi attacchi israeliani a Gaza in cui sono morte oltre 400 persone e ne sono rimaste ferite più di 650. Di fronte al grattacielo è intervenuto in una contro protesta un gruppo a sostegno di Israele che ha esposto bandiere americane e dello Stato ebraico. Il ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che almeno 183 bambini e 94 donne sono stati uccisi da martedì, quando sono iniziati gli attacchi nonostante il cessate il fuoco fosse ancora in vigore. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’ondata di attacchi di martedì è “solo l’inizio” e che Israele proseguirà fino a quando non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi di guerra: distruggere Hamas e liberare tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo militante da quando l’attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele ha scatenato la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata