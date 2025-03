Le truppe Idf in azione a Beit Lahiya. Sirene a Tel Aviv per razzi dalla Striscia. Proteste contro Netanyahu a Gerusalemme

Le forze dell’esercito israeliano hanno iniziato le operazioni di terra nell’area di Beit Lahiya, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo ha riferito un portavoce dell’Idf, che ha aggiunto che prima dell’operazione, le truppe e lo Shin Bet hanno attaccato le infrastrutture terroristiche di Hamas e i siti di lancio dei missili anticarro nella zona. Allo stesso tempo, sono continuati gli attacchi a decine di obiettivi nella notte. “Come parte degli attacchi, jet da combattimento e aerei hanno attaccato decine di terroristi, strutture militari, armi e ulteriori infrastrutture terroristiche che rappresentavano una minaccia per le forze dell’Idf e lo Stato di Israele”, fa sapere l’Idf. E nella tarda mattinata di oggi le sirene di allarme sono risuonate nel centro del paese e a Tel Aviv per il lancio di razzi dalla Striscia, ha comunicato l’esercito con la Stella di Davide. Hamas ha rivendicato gli attacchi. Le autorità militari hanno fatto sapere che i razzi erano tre: uno è stato intercettato dalle difese aeree, mentre gli altri due hanno colpito aree aperte.

Lo stato ebraico ha ripreso martedì ad attaccare la Striscia dopo lo stallo nei colloqui con Hamas, mediati da Egitto e Qatar, sull’estensione della tregua e la liberazione dei 59 ostaggi israeliani ancora prigionieri del gruppo estremista nell’enclave. Secondo Al Jazeera Arabic ci sono 71 morti nei raid aerei condotti dall’Idf nella notte in varie parti di Gaza, in particolare a Khan Younis, Rafah e Beit Lahiya mentre le autorità sanitarie della Striscia parlano di 504 morti palestinesi dalla ripresa delle ostilità.

Intanto a Gerusalemme migliaia di persone stanno marciando verso la Knesset per protestare contro il governo di Benjamin Netanyahu e la decisione di riprendere la guerra a Gaza senza aver raggiunto un accordo per la liberazione degli ostaggi. Scontri si sono verificati quando i manifestanti hanno hanno tentato di sfondare le barriere in Gaza Street e la polizia ha cercato di disperderli usando spray al peperoncino e manganelli. Lo riporta il Times of Israel. Il presidente dei Democratici Yair Golan, presente alla manifestazione, è stato spinto a terra da un agente di polizia. Il presidente del partito di Unità Nazionale, Benny Gantz, ha accusato il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu di incitamento alla violenza, in seguito all’episodio. “Quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni non è nato dal nulla – ha scritto su X – tutto questo è il risultato diretto di un governo estremista che ha perso la sua moderazione ed è impegnato ad ampliare la divisione tra la gente invece di promuovere l’unità. Fermatevi prima che accada un disastro”, afferma Gantz.

“Sono rattristato e scioccato perché morte e distruzione sono tornati a Gaza, e il popolo palestinese ha già sofferto troppo. Quindi rinnovo il mio appello al rispetto del cessate il fuoco per un accesso umanitario ora impedito a tutte le aree di Gaza e per il rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi. E’ assolutamente essenziale mantenere la porta aperta all’unico modo per portare la pace in Medio Oriente, che è quello di avere uno Stato palestinese fianco a fianco con uno Stato israeliano”, dice il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in un punto stampa con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al vertice di Bruxelles.

