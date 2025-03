Quarto attacco dei ribelli Houthi sulla portaerei americana 'Harry S. Truman' nel Mar Rosso

All’indomani del giorno in cui sono ripresi con forza i raid israeliani su Gaza dopo il cessate il fuoco, provocando la morte di più di 400 persone, sono proseguiti nella notte gli attacchi dello Stato ebraico sulla Striscia. Ecco tutte le notizie di oggi dal conflitto in Medio Oriente IN AGGIORNAMENTO

Media: almeno 14 vittime dopo raid Idf su Khan Younis e Rafah

Sarebbero almeno 14 le vittime dei raid effettuati nella notte dall’esercito israeliano sull’area di Khan Younis e Rafah. Lo riporta Al Jazeera citando i suoi corrispondenti sul posto.

Quarto attacco Houthi a portaerei Usa nel Mar Rosso

I ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato di aver svolto un’operazione militare che ha preso di mira la portaerei statunitense ‘USS Harry S. Truman’ nel nord del Mar Rosso per la quarta volta in 72 ore, oltre ad aver attaccato altre navi da guerra statunitensi. In una dichiarazione ufficiale, i ribelli hanno affermato che gli attacchi hanno colpito con successo gli obiettivi designati, sostenendo di aver sventato un attacco imminente che stava per essere lanciato contro le aree controllate dagli Houthi.

Fonti Gaza: nuovi raid aerei israeliani sulla Striscia

Fonti con base a Gaza riferiscono di una nuova ondata di attacchi aerei israeliani su zone intorno alla Striscia, inclusi attacchi di elicotteri da combattimento vicino a Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo riporta Times of Israel. Segnalati anche attacchi aerei a al-Bureij, nel centro di Gaza, e nell’area di al-Tuffah, a est di Gaza City, nel nord della Striscia. L’esercito israeliano non ha rilasciato commenti.

