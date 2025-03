La riforma costituzionale è passata con la maggioranza dei due terzi, prevede anche una crescita degli investimenti in infrastrutture e clima

Il Bundestag, il parlamento della Germania, ha approvato il pacchetto finanziario multimiliardario proposto da Cdu-Csu e Spd per aumentare gli investimenti nella difesa e nelle infrastrutture che comporta la riforma costituzionale del cosiddetto ‘freno al debito’, vale a dire la norma che obbliga il Paese a mantenere il pareggio di bilancio ostacolando la possibilità di fare debito. Nella seduta straordinaria del Parlamento tedesco nella sua vecchia conformazione, si sono espressi a favore del pacchetto 513 parlamentari. 207 i contrari e nessuna astensione. Per l’approvazione della riforma costituzionale, era necessaria una maggioranza di due terzi, vale a dire 489 voti favorevoli. Cdu-Csu, Spd e i Verdi contano complessivamente 520 rappresentanti. Conseguentemente, ci sono stati sette contrari e assenti nelle loro stesse fila. “Il disegno di legge è stato approvato con la maggioranza richiesta”, afferma la presidente del Bundestag Baerbel Bas.

„Selbstverständlich ringen wir mit einem solchen weitreichenden Schritt. Aber angesichts der großen Herausforderungen, die durch die Außen- und Sicherheitspolitik hinzugekommen sind, können wir die Grundgesetzänderungen am heutigen Tag mit gutem Gewissen beschließen. Sie sind in… pic.twitter.com/lgwE6rolAY — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 18, 2025

In cosa consiste il pacchetto approvato dal Bundestag in Germania

Dopo difficili trattative, Cdu-Csu, Spd e Verdi hanno concordato di allentare il freno al debito della Germania per le spese destinate alla difesa, alla protezione civile, ai servizi segreti e alla sicurezza informatica. Anche gli stati federali avranno più margine di manovra per indebitarsi. Inoltre, verrà creato un fondo speciale per gli investimenti nelle infrastrutture (come ferrovie, ponti, strade) e nella protezione del clima “per investimenti aggiuntivi per raggiungere la neutralità climatica entro il 2045”, che sarà esente dal freno al debito e finanziato con prestiti per un importo pari a 500 miliardi di euro. Nello specifico, in futuro gli articoli 109 e 115 della Legge fondamentale stabiliranno che le spese per la difesa, la protezione civile, i servizi segreti e la sicurezza informatica saranno esentate dalla regola del debito se ammontano a più dell’uno per cento del Pil nominale. Anche i Laender avranno la possibilità di contrarre prestiti quando redigeranno i loro bilanci. In base a ciò, l’indebitamento dell’intero Paese dovrebbe essere limitato allo 0,35% del Pil nominale. Venerdì prossimo anche il Bundesrat, l’organo di rappresentanza dei Laender, dovrà approvare la modifica della Legge fondamentale con una maggioranza dei due terzi. Il pacchetto dovrebbe passare dopo che la Baviera ha assicurato i propri voti. Quella odierna è stata l’ultima sessione del 20° Bundestag. La sessione costitutiva del 21° Bundestag in Germania si terrà il prossimo 25 marzo.

