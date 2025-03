I partiti si incontreranno presto per le riunioni dei gruppi parlamentari

Cdu-Csu e Spd avrebbero trovato un accordo con i Verdi sul pacchetto finanziario multimiliardario per difesa e infrastrutture, con conseguente modifica al freno al debito. Lo riportano diversi media tedeschi, citando fonti vicino alle trattative. I dettagli non sono ancora chiari, ma secondo le prime informazioni, dal fondo speciale saranno stanziati 100 miliardi per il clima e non più 50, come proposto ieri dal leader della Cdu, Friedrich Merz durante il dibattito al Bundestag.

I partiti si incontreranno presto per le riunioni dei gruppi parlamentari. La commissione Bilancio aveva precedentemente rinviato la sua riunione dalla mattina al tardo pomeriggio, dando così più tempo alle trattative. La raccomandazione della commissione è necessaria prima che il progetto possa essere finalmente presentato al Bundestag martedì.

La Cdu-Csu e Spd hanno bisogno dei voti dei Verdi nel Bundestag per poter approvare il loro pacchetto finanziario con una maggioranza dei due terzi. I partiti discutono da giorni di possibili compromessi, ma di recente i Verdi hanno respinto il pacchetto. Temono che una coalizione nero-rossa non utilizzerà il fondo speciale finanziato con il debito per rafforzare le infrastrutture, ma finanzierà invece indirettamente le proprie promesse elettorali, come la pensione di maternità e la riduzione delle tasse nel settore della ristorazione.

Stando a quanto affermato questa mattina dal ministro dell’Economia Robert Habeck, i Verdi stanno cercando di raggiungere un accordo, sottolineando che l’approvazione verrà data solo se sarà garantita l’addizionalità degli investimenti. “Mancano ancora alcuni giorni a martedì”, ha detto Habeck.

