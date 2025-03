Combattimenti lungo il confine tra Libano e Siria, dopo che tre soldati siriani sono rimasti uccisi in scontri precedenti. Il governo provvisorio siriano ha accusato i militanti del gruppo libanese Hezbollah di aver attraversato il Libano nord-orientale per entrare in Siria sabato, rapendo tre soldati e uccidendoli in territorio libanese. Hezbollah in una dichiarazione ha negato qualsiasi coinvolgimento. La tv Al-Arabiya, canale satellitare saudita, ha trasmesso un filmato del suo personale sotto il fuoco nemico al confine.

