Il presidente degli Stati Uniti annuncia l’attesa telefonata con l’inquilino del Cremlino

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che parlerà della fine della guerra con il leader russo Vladimir Putin domani, martedì 18 marzo. Il capo della Casa Bianca ha rivelato della conversazione imminente mentre volava dalla Florida a Washington sull’Air Force One. L’inquilino della Casa Bianca ha detto che il suo team stava facendo buoni progressi per porre fine al conflitto in Ucraina e ha detto che potrebbe esserci un annuncio di qualche tipo dopo il colloquio aggiungendo che si parlerà di “dividere alcuni beni” per raggiungere un accordo. “Vedremo se avremo qualcosa da annunciare, forse entro martedì. Parlerò con il presidente Putin martedì”, ha dichiarato Trump. “È stato fatto molto lavoro nel fine settimana. Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra. Parleremo di terra. Parleremo di centrali elettriche”, ha spiegato.

Il colloquio telefonico potrebbe essere un punto di svolta nel conflitto e un’opportunità per Trump di continuare a riorientare la politica estera americana. Gli alleati europei sono diffidenti nei confronti dell’affinità di Trump per Putin e della sua posizione dura nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha affrontato aspre critiche quando si è recato in visita nello Studio Ovale a Washington poco più di due settimane fa. Sebbene la Russia abbia fallito nel suo obiettivo iniziale di rovesciare l’Ucraina con la sua invasione tre anni fa, controlla ancora ampie fasce del paese. Trump ha detto che la terra e le centrali elettriche fanno parte della conversazione sulla conclusione della guerra. “Parleremo di terra. Parleremo di centrali elettriche”, ha detto. Il leader statunitense lo ha descritto come “una divisione di alcuni beni“. L’inviato speciale di Trump Steve Witkoff ha recentemente visitato Mosca per far progredire i negoziati e domenica mattina ha detto che Trump e Putin potrebbero presto ricevere una chiamata.

Cremlino conferma colloquio tra Trump e Putin domani

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che è in programma per domani, 18 marzo, un colloquio tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Ne dà notizia l’agenzia russa Tass. Trump aveva anticipato ai giornalisti che avrebbe parlato con Putin domani mentre si trovava a bordo dell’Air Force One domenica sera.

“Sì, è corretto, una conversazione del genere è in preparazione per domani”, ha detto Peskov rispondendo a una domanda della Tass sul colloquio tra Trump e Putin, anticipato dal presidente Usa, durante il consueto briefing con i media. Il portavoce del Cremlino non ha dato dettagli, dicendo che non li rivela mai in anticipo. “Non lo facciamo mai, non corriamo troppo”, ha specificato.

