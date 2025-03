A Kocani, in Macedonia del Nord, veglia per le vittime dell’incendio scoppiato nella notte tra sabato e domenica in una discoteca. 59 i morti, tutti giovanissimi. Oltre 150 i feriti. La tragedia ha attirato l’attenzione nazionale sulla corruzione nel paese balcanico, poiché le autorità hanno arrestato 15 persone. Il governo di Skopje ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale.

