All'interno del locale sarebbero stati accesi fuochi d'artificio

Sono 51 i morti nell’incendio scoppiato in una discoteca nella città di Kocani, nella Macedonia del Nord orientale. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Panche Toshkovski in una conferenza stampa.

Nord Macedonia, l’incendio forse causato da fuochi d’artificio

L’incendio è iniziato intorno alle 2:35 del mattino durante un concerto di un gruppo pop locale gruppo pop locale, secondo Toshkovski. Ha detto che durante il concerto nel locale sono stati utilizzati fuochi d’artificio che hanno causato l’incendio del tetto. I video hanno mostrato il caos all’interno del locale notturno, con giovani che correvano nel fumo mentre i musicisti esortavano la gente a fuggire il più rapidamente possibile. “Questo è un giorno difficile e molto triste per la Macedonia. La perdita di così tante giovani vite è irreparabile e il dolore delle famiglie, i familiari e gli amici è incommensurabile“, ha scritto su X il primo ministro della Macedonia del Nord, Hristijan Mickoski. “Il popolo e il governo faranno tutto ciò che è in loro potere per alleviare almeno un po’ il loro dolore e aiutarli in questi momenti difficilissimi”.

Со длабока тага ја примив веста за страшната трагедија во Кочани. Ова е тежок и многу тажен ден за Македонија! Загубата на толку многу млади животи е ненадоместлива, а болката на семејствата, на најблиските и пријателите е неизмерна. Во овие моменти на длабока тага, нашите мисли… — Христијан Мицкоски (@MickoskiHM) March 16, 2025

I familiari si sono riuniti davanti agli ospedali e agli gli uffici comunali di Kocani, implorando le autorità per avere maggiori informazioni. Toshkovski ha detto che la polizia ha arrestato un uomo, ma non ha fornito dettagli sul suo coinvolgimento.

