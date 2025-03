Il racconto di Marija Taseva, 19 anni, una sopravvissuta al terribile incendio della discoteca Pulse a Kocani, in Macedonia del Nord, in cui hanno perso la vita 59 persone. La giovane, che ha perso sua sorella nel rogo, ha ricordato il panico che si è scatenato mentre le persone cercavano di fuggire: ha detto di essere caduta dalle scale mentre cercava di uscire dall’edificio in fiamme e di essere stata calpestata dagli altri.

“Sono rimasta viva per miracolo e riuscivo a malapena a respirare. Alla fine sono riuscita a uscire, ma ho perso mia sorella“, ha raccontato all’Associated Press. L’incendio, scoppiato nel club durante un concerto a causa probabilmente di fuochi pirotecnici utilizzati sul palco, ha causato il parziale crollo del tetto dell’edificio a un solo piano: il fumo, le ustioni e la calca hanno provocato la morte delle tantissime vittime, le più giovani delle quali avevano solo 16 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata