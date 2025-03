Dichiarato lo stato di emergenza in Arkansas e in Georgia, mentre la tempesta si sposta verso est

Sale ad almeno 32 il bilancio delle persone uccise dai tornado e dai forti venti che hanno colpito il centro e il sud degli Stati Uniti. Il governatore del Mississippi Tate Reeves ha annunciato che sei persone sono morte in tre contee e altre tre sono scomparse sabato sera, mentre le tempeste si spostavano più a est, in Alabama, dove sono state segnalate case danneggiate e strade impraticabili. Le autorità hanno confermato tre morti in Arkansas, dove la governatrice Sarah Huckabee Sanders ha dichiarato lo stato di emergenza. Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha fatto lo stesso in previsione dello spostamento della tempesta verso est.

I have declared a state of emergency in response to last night’s severe storms and tornadoes.

We will continue to do everything possible to help affected communities. https://t.co/RJCWzZk7zm

— Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) March 15, 2025