Sono state annunciate raffiche fino a 130 km/h dal confine con il Canada fino al Texas. Rischio di bufere di neve nelle regioni settentrionali e di incendi nelle aree meridionali

Le violenti tempeste che si sono abbattute in alcune parti degli Stati Uniti hanno causato almeno 16 morti e la distruzione di decine di case. Le autorità hanno riferito che il maggior numero di vittime, fino a questa mattina, si è registrato in Missouri, dove i tornado abbattutisi durante la notte hanno provocato almeno 10 morti. Diverse persone sono rimaste ferite.

Le autorità dell’Arkansas hanno riferito che tre persone sono morte nella Contea di Independence e altre 29 sono rimaste ferite in otto contee mentre le tempeste attraversavano lo Stato durante la notte. Le autorità hanno comunicato che tre persone sono morte in incidenti stradali causati da una tempesta di polvere ad Amarillo, nel Texas. Le vittime sono state causate da un enorme sistema di tempeste che si sta muovendo attraverso il Paese, scatenando venti che hanno provocato tempeste di polvere mortali e alimentato oltre 100 incendi.

Si prevedono condizioni meteorologiche estreme, con venti di forza pari a un uragano, che interesseranno un’area abitata da oltre 100 milioni di persone. Sono state annunciate raffiche fino a 130 km/h (80 mph) dal confine con il Canada fino al Texas, con il rischio di bufere di neve nelle regioni settentrionali più fredde e di incendi nelle aree meridionali più calde e secche. Sono state ordinate evacuazioni in alcune comunità dell’Oklahoma, mentre sono stati segnalati oltre 130 incendi nello Stato. La polizia stradale ha dichiarato che i venti erano così forti da ribaltare diversi camion articolati.

CAUGHT ON VIDEO: A man went through the tornado that hit Rolla, Missouri, and lived to tell the tale. See the video: https://t.co/Warqj4uZDJ pic.twitter.com/641AkHHH4w

— FOX Weather (@foxweather) March 15, 2025