Lo sfogo di Dragi Stojanov che ha perso un figlio di 21 anni: "Non riescono neanche a tirare fuori i cadaveri"

Dragi Stojanov ha perso il figlio Tomce, di soli 21 anni, nell’incendio che in una discoteca di Kocani, nella Macedonia del Nord, ha provocato almeno 59 morti e 150 feriti. “Era il mio unico figlio, cosa mi è rimasto nella vita?”, si chiede disperato l’uomo parlando coi giornalisti.

Stojanov se la prende con le autorità locali: “Dovrebbero essere tutti puniti e buttati giù, dovrebbero essere feriti loro come sono ferito io adesso”. “Sono stato lì tutta la notte, non riescono nemmeno a tirare fuori i corpi, ci saranno 200 persone all’interno. Bambini, bruciati. Ci sono solo cadaveri, non riescono a tirarli fuori nemmeno con le forze speciali”, ha continuato l’uomo che vive proprio a Kocani.

