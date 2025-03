Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il suo Paese “ha bisogno di aiuto come mai prima d’ora”. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha presieduto un secondo incontro con i leader globali per discutere gli sviluppi della guerra in Ucraina, al termine del quale Zelensky ha affermato: “Tutti capiscono che l’Ucraina ha bisogno di aiuto come mai prima d’ora. Tutti si sono congratulati con l’Ucraina per una vera vittoria a Gedda, una vittoria diplomatica. Tutti credono che si tratti di un serio passo avanti e che sarà difficile per la Russia ignorarlo. Deve dimostrarlo, sia che sostenga la fine della guerra, sia che voglia continuare la guerra”.

