Il presidente americano Trump: "Lunedì maggiori informazioni su possibile tregua"

La proposta del presidente russo Vladimir Putin alle truppe ucraine di deporre le armi nella regione di Kursk è ancora valida, ma il tempo per Kiev “si sta esaurendo”. Lo ha riferito alla Tass il portavoce del leader russo Dmitry Peskov. “Il loro tempo si sta accorciando, come la pelle di zigrino”, ha detto facendo riferimento al romanzo di Honoré de Balzac. Intanto il primo ministro britannico Keir Starmer ha convocato per oggi un secondo incontro con i leader globali per discutere gli sviluppi della guerra in Ucraina, dopo un’altra settimana frenetica di diplomazia volta a convincere la Russia ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni. La premier Giorgia Meloni ha sentito al telefono il primo ministro britannico e parteciperà alla riunione di Londra in videocollegamento.

Starmer: “Prima o poi Putin dovrà sedersi a tavolo trattative”

Il premier britannico Keir Starmer ha esortato i leader globali a “mantenere la pressione” sul presidente russo Vladimir Putin affinché sostenga il cessate il fuoco in Ucraina. Nel suo discorso di apertura al vertice virtuale da lui definito la ‘coalizione dei volenterosi’, Starmer ha affermato che Putin “prima o poi” dovrà “sedersi al tavolo” delle trattative. L’incontro approfondirà il modo in cui i paesi possono aiutare l’Ucraina dal punto di vista militare e finanziario, oltre a valutare il sostegno per una possibile futura missione di peacekeeping.

Starmer riunisce ‘volenterosi’, pressing su Mosca per accettare accordo

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha convocato per oggi un secondo incontro con i leader globali per discutere gli sviluppi della guerra in Ucraina, dopo un’altra settimana frenetica di diplomazia volta a convincere la Russia ad accettare un cessate il fuoco di 30 giorni. A differenza del primo vertice del 2 marzo, la riunione di quella che Starmer ha definito la “coalizione dei volenterosi” si svolgerà virtualmente. La chiamata dovrebbe approfondire il modo in cui i paesi possono aiutare l’Ucraina militarmente e finanziariamente, oltre a valutare il sostegno per una possibile futura missione di peacekeeping. “Se la Russia finalmente si siederà al tavolo delle trattative, allora dovremo essere pronti a monitorare un cessate il fuoco per garantire che sia una pace seria e duratura”, dirà Starmer ai leader, secondo un comunicato diffuso dal suo ufficio prima dell’incontro. “Se non lo farà, allora dovremo fare tutto il possibile per aumentare la pressione economica sulla Russia per porre fine a questa guerra”.

Circa 25 paesi prendono parte al vertice, inclusi i partner europei e l’Ucraina. Parteciperanno anche i leader di Australia, Canada, Nuova Zelanda e Ucraina, nonché funzionari della Nato e della Commissione Europea. Come la volta scorsa, non ci sarà alcun rappresentante degli Stati Uniti. L’incontro di sabato avviene sulla scia della proposta statunitense di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina, che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sostenuto. Starmer ha preso l’iniziativa, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, nell’assemblare la “coalizione dei volenterosi”, in parte per persuadere Trump a mantenere il sostegno a Kiev. Un primo risultato è stato una crescente consapevolezza tra i paesi europei che devono fare di più per garantire la propria sicurezza, anche aumentando le spese per la difesa. L’incontro, ha detto Macron, “continuerà a lavorare per rafforzare il sostegno all’Ucraina e per una pace solida e duratura”.

Kiev: “Abbattuti 130 droni russi nella notte”

Nella notte, le truppe russe hanno lanciato 178 droni di cui 130 sono stati abbattuti. Lo riferisce l’Aeronautica militare dell’Ucraina. I droni sono stati abbattuti nelle regioni Kharkiv, Poltava, Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Kyiv, Zhytomyr, Khmelnytsky, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Odessa e Mykolaiv. Le regioni di Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa, Sumy, Chernihiv e Kiev sono state danneggiate a seguito dell’attacco.

Trump: “Lunedì maggiori informazioni su possibile tregua”

Se ho sentito Putin personalmente? “Stiamo trattando con lui, credo che stia andando ragionevolmente bene, è una situazione molto complessa. È una guerra maledettamente terribile. Come sapete, abbiamo un accordo di cessate il fuoco con la parte Ucraina e stiamo cercando di raggiungere lo stesso accordo con la Russia. Penso che finora tutto sia andato bene. Lunedì ne sapremo un po’ di più e speriamo che vada bene”. Così il presidente americano Donald Trump in una videointervista esclusiva al magazine domenicale ‘Full Measure’.

