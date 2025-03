(LaPresse) Donald Trump ottimista per una tregua in Ucraina. “Spero che la Russia farà un accordo con noi. Ho parlato con Putin, l’Ucraina sta aspettando”, ha spiegato il capo della Casa Bianca che afferma: “Ho delle vibrazioni piuttosto positive che provengono dalla Russia”. Trump si è detto però molto preoccupato per i soldati ucraini sul campo di battaglia: “Sono circondati e non vogliamo che muoiano”.

