Il primo ministro britannico Keir Starmer ha presieduto il vertice denominato la “coalizione dei volenterosi”. La riunione si è svolta virtualmente e vi hanno preso parte i rappresentanti di 25 Paesi tra cui i partner europei, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Ucraina. I leader mondiali hanno quindi discusso degli ultimi sviluppi della guerra tra Kiev e Mosca al termine di un’altra settimana frenetica di diplomazia volta a convincere la Russia ad accettare una tregua. “Il presidente Zelensky ha dimostrato ancora una volta che l’Ucraina è il partito della pace perché ha accettato e si è impegnato a un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. Putin è quello che sta cercando di ritardare. Se vuole davvero la pace, è molto semplice, deve fermare i suoi barbari attacchi all’Ucraina e accettare un cessate il fuoco”, ha detto il premier inglese. “Il mondo sta a guardare. La mia sensazione è che prima o poi dovrà sedersi al tavolo e impegnarsi in una discussione seria. Ma non possiamo sederci e aspettare che ciò accada. Dobbiamo continuare e prepararci alla pace. Quindi sono questi i tre punti su cui ci concentreremo in questo incontro: rafforzare l’Ucraina, essere pronti a difendere qualsiasi accordo e mantenere la pressione sulla Russia”, ha aggiunto Starmer.

