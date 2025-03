Ammanettato e incatenato, Mahmoud Khalil è stato trasferito in tutta fretta da New York alla Louisiana lo scorso fine settimana in un modo che ha fatto sentire lo studente laureato della Columbia University come se fosse stato rapito, hanno scritto i suoi avvocati in un aggiornamento della causa che chiede il suo rilascio immediato.

Gli avvocati hanno descritto in dettaglio ciò che è accaduto all’attivista palestinese mentre veniva trasportato in Louisiana da agenti che, secondo lui, non si sarebbero mai identificati. Una volta arrivato, è stato costretto a dormire in un bunker senza cuscino né coperta, mentre alti funzionari statunitensi esultavano per il tentativo di deportare un uomo che, secondo i suoi legali, era diventato a tratti il “volto pubblico” delle proteste studentesche nel campus della Columbia contro le operazioni militari israeliane a Gaza.

Il documento, depositato giovedì sera presso la corte federale di Manhattan, è stato il risultato di un ordine emesso mercoledì da un giudice federale che ha finalmente concesso agli avvocati di parlare con Khalil. Gli avvocati hanno affermato che il trattamento riservato dalle autorità federali a Khalil, dal suo arresto sabato fino a lunedì, gli ha ricordato il periodo in cui aveva lasciato la Siria, poco dopo la scomparsa forzata di suoi amici nel 2013, durante un’ondata di detenzioni arbitrarie. “Durante tutto questo processo, il signor Khalil si è sentito come se fosse stato rapito”, hanno scritto gli avvocati riguardo al trattamento ricevuto.

Il commento di Trump sugli arresti dei pro-pal alla Columbia

All’inizio della settimana, il presidente Donald Trump ha accolto con favore l’arresto di Khalil definendolo il primo “di molti altri a venire”, promettendo sui social media di deportare gli studenti che, a suo dire, si impegnano in “attività pro-terroriste, antisemite e anti-americane”.

Nei documenti legali, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno affermato che Khalil è stato detenuto in base a una legge che consente al Segretario di Stato, Marco Rubio, di espellere chiunque dal Paese se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la sua presenza o le sue attività possano avere gravi conseguenze negative sulla politica estera degli Stati Uniti.

Trump e Rubio sono stati aggiunti come imputati nella causa civile che chiede la liberazione di Khalil. Gli avvocati del governo hanno chiesto a un giudice di respingere la causa o di trasferirla in New Jersey o in Louisiana, sostenendo che la giurisdizione spetta ai luoghi in cui Khalil è stato detenuto.

La denuncia dei legali di Khalil

Secondo la denuncia, Khalil ha ripetutamente chiesto di parlare con un avvocato dopo essere stato prelevato da agenti federali mentre lui e sua moglie stavano rientrando nell’alloggio residenziale della Columbia, dove vivevano, dopo aver cenato a casa di un amico. Affrontato da agenti del Dipartimento per la Sicurezza Interna, Khalil è riuscito a telefonare brevemente al suo avvocato prima di essere portato al quartier generale dell’FBI nel centro di Manhattan, secondo quanto riportato nella denuncia. Lì, Khalil ha visto un agente avvicinarsi a un collega e dire: “La Casa Bianca sta chiedendo un aggiornamento“, hanno scritto gli avvocati.

Nelle prime ore di domenica, Khalil è stato trasferito, ammanettato e incatenato, all’Elizabeth Detention Center di Elizabeth, New Jersey, una struttura privata dove ha trascorso la notte in una sala d’attesa fredda, senza che gli fosse concesso di avere una coperta, secondo la denuncia. Quando è arrivato al termine della fila per la registrazione, gli è stato detto che il processo non sarebbe avvenuto perché sarebbe stato trasferito dalle autorità dell’immigrazione.

Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Khalil

Messo in un furgone, Khalil ha notato che uno degli agenti ha ricevuto un messaggio che ordinava che non gli fosse permesso usare il telefono, secondo la denuncia. Alle 14:45 di domenica, è stato imbarcato su un volo American Airlines dall’aeroporto JFK a Dallas, dove è stato trasferito su un secondo volo per Alexandria, Louisiana. È arrivato alle 01:00 di lunedì ed è stato condotto in auto di pattuglia al Louisiana Detention Facility di Jena, Louisiana. Nella struttura, Khalil ora si preoccupa per sua moglie incinta ed è “molto preoccupato di perdere la nascita del suo primo figlio”, secondo la denuncia.

Ad aprile, Khalil avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro con benefici sanitari fondamentali per coprire le spese legate alla nascita e alla cura del bambino, si legge nella denuncia. “È molto importante per il signor Khalil poter continuare la sua libertà di parola protetta, difendendo e protestando per i diritti dei palestinesi – sia negli Stati Uniti che all’estero”, affermano i suoi avvocati, sottolineando che Khalil avrebbe dovuto partecipare come relatore a un panel per la prima del documentario in cui appare, prevista a Copenaghen, in Danimarca. Durante un’udienza mercoledì, gli avvocati di Khalil hanno riferito di non aver potuto avere alcuna comunicazione riservata con il loro cliente dalla sua detenzione e che era stato detto loro che avrebbero potuto parlargli solo dopo 10 giorni. Il giudice Jesse M. Furman ha ordinato che almeno una conversazione fosse consentita mercoledì e giovedì.