Il presidente Usa: "Gli ho chiesto di evitare un massacro di soldati Kiev nel Kursk"

Il presidente Usa, Donald Trump ha scritto in un post sul suo social Truth: “Ieri abbiamo avuto delle discussioni molto buone e produttive con il presidente russo Vladimir Putin e ci sono ottime possibilità che questa orribile e sanguinosa guerra possa finalmente finire“.

“In questo momento migliaia di soldati ucraini sono completamente circondati dall’esercito russo e in una posizione molto brutta e vulnerabile. Ho chiesto con forza al presidente Putin che le loro vite vengano risparmiate. Questo sarebbe un massacro orribile, uno che non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale. Dio li benedica tutti!!!”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. Il riferimento sembra essere alla situazione nella regione russa del Kursk. Ieri, parlando in conferenza stampa in Russia a fianco del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Putin aveva dichiarato che per i soldati ucraini nella regione russa del Kursk la scelta sarà se arrendersi o morire.

